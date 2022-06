Escaleras de vidrio, no aptas para el vértigo

Con similitudes al caso anterior, esta escalera también se curva en su recorrido, sin embargo, no llega a enrollarse como una de caracol. Su diseño es similar, peldaños de vidrio de seguridad para evitar deslizamientos y estructura de acero inoxidable con barandilla también de acero. Por si no lo habíamos apreciado, las escaleras de vidrio se desproveen del elemento vertical de los peldaños por si su transparencia no fuera suficiente.