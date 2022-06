En busca de la elegancia en el diseño

No existe fórmula matemática ni combinación exacta que la garantice, la elegancia surge inexplicablemente en determinadas situaciones, y en otras no. No es algo que tenga que ver exclusivamente con los colores, las texturas, los olores o las formas, es algo que tiene que ver con el aura que se crea al mezclar la proporción exacta de determinados ingredientes. Y aunque es imposible encontrar la piedra filosofal en cuanto a elegancia se refiere, hay algunos trucos que podemos tener en cuenta cuando intentemos buscarla. Ahí van algunos consejos elegantes para el diseño interior de un apartamento en el centro.