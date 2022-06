8 trucos para eliminar de manera efectiva el moho

El segundo de los métodos que te ofrecemos es la lejía. La lejía es un producto muy fuerte que es prácticamente capaz de matar todas las especies de moho interior, dejando tras su aplicación una superficie desinfectada y resistente al crecimiento en el futuro.

Lamentablemente el uso de la lejía en superficies con moho sólo será útil si el moho se encuentra en materiales no porosos, como azulejos, vidrios y/o encimeras.

La lejía no penetra en materiales porosos y por lo tanto en madera o yeso no nos será de utilidad. Solo los hará desaparecer en la superficie pero sus raíces permanecerán en el interior haciendo que vuelvan a aparecer.

El modo de empleo será el siguiente:

- La lejía es un producto muy fuerte y tóxico, por lo que antes de comenzar a trabajar deberemos ventilar correctamente. El uso de guantes durante todo el proceso será muy importante pues protegerá nuestras manos de posibles quemaduras.

- Usaremos una taza de lejía por un litro de agua. Se aplicará la solución en las superficies no porosas como hemos comentado anteriormente con la ayuda de un cubo y una esponja o trapo.

- No será necesario enjuagar la superficie a no ser que sea una superficie donde se preparen alimentos, etc.

La lejía será una de nuestras opciones en la eliminación del moho, pero hay otras alternativas que nos serán más útiles. La lejía no podrá matar por completo el moho en los materiales porosos y además podrá dañar los materiales donde lo pongamos, pues es un químico agresivo y corrosivo. Por estas razones, hay que tratar de evitar el uso de lejía y si tienes que usarlo, utilízalo sólo en superficies no porosas.