5 suelos para el dormitorio

A la hora de diseñar nuestro propio dormitorio la mayoría nos dejamos llevar por las texturas, los colores, y el mobiliario, sin caer en que según el tipo de suelo que escojamos crearemos ambientes totalmente distintos. Si antes la oferta se limitaba a piedra o madera, hoy en día podemos encontrar nuevos materiales que crean efectos totalmente distintos a los tradicionales y cuya colocación no es enrevesada. Sin embargo, cambiar el suelo del dormitorio conlleva hacer obras, por lo que antes de lanzarnos a esa aventura de sacar los muebles y limpiar el polvo tras la reforma, debemos contemplar todas las posibilidades y elegir el tipo de suelo que más se adapte a nuestro estilo. En cuanto a las especificaciones técnicas, este tipo de estancias no requieren pavimentos de características especiales, puesto que no están expuestos a agua o productos ofensivos, pero hemos de tener en cuenta que según el tipo de pavimento que escojamos tendremos que realizar un mantenimiento diferente.

A continuación, cinco materiales diferentes para el suelo del dormitorio.