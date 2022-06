Ver para creer: un piso de 16 metros cuadrados

Siempre solemos decir que no hay espacio pequeño sino mal aprovechado. En este caso, sin embargo, no se puede rebatir la evidencia. Y es que aunque no se puede negar que está muy bien aprovechado, este piso de 16 metros cuadrados es pequeño, muy pequeño. Dejando a un lado el debate sobre la conveniencia de desarrollar apartamentos con tan poco espacio, a este proyecto una cosa no se le puede negar: creatividad. Y es que sin buenas ideas los franceses del Atelier Instant T no habrían sido capaces de crear un espacio habitable en este estudio de 4x4 metros.

Descubramos paso a paso cómo han sido capaces de obrar el milagro.