¡En lugar de comprar apuesta por el DIY!

Ya no nos resulta tan extraño encontrarnos a menudo las siglas DIY y por ello ya va siendo conocido que no es más que un acrónimo de la frase en inglés Do It Yourself que significa hazlo tú mismo . Encontramos artículos en blogs y revistas que nos ofrecen consejos para fabricar nuestros propios objetos, tiendas donde podemos encontrar herramientas para poner el DIY en práctica O, incluso, mercadillos y ferias con esta temática son cada vez más comunes. Esta tendencia también ha llegado con fuerza al interior de los hogares y el DIY se ha convertido en un recurso muy de moda para aplicar a elementos de decoración y también al mobiliario del hogar.

Cada vez tenemos más claro que para conseguir un cambio radical en la decoración de casa no es necesario realizar grandes obras, de las que todos tendemos a huir por las incomodidades que causan, el dinero que debemos invertir y los quebraderos de cabeza que suponen, sino que pequeños cambios realizados con gracia e imaginación pueden suponer una importante mejora de la vivienda. En este sentido el DIY es un buen recurso del que echar mano para realizar cambios más o menos profundos en nuestro hogar. Y es que la crisis económica no sólo ha traído cosas negativas, también ha activado la imaginación de la gente y aumentado su creatividad, poniendo de moda el reciclaje y estas opciones DIY. Te damos algunas ideas para apostar por el DIY en lugar de comprar nuevos objetos, haciendo un favor también al planeta en una apuesta por la economía circular , a tu bolsillo y, por supuesto, a la imagen de tu hogar.