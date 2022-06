7 Trucos para Crear Espacios Relajantes en Casa

El concepto de Relax, que está tomado directamente del inglés, ya lo hemos adoptado e interiorizado, conscientes de lo importante que es incorporarlo a nuestra estresante vida diaria. Según la RAE, el relax es el relajamiento físico o psíquico producido por ejercicios adecuados o por comodidad, bienestar o cualquier otra causa. Este relajamiento por tanto, puede encontrado a través de un agradable masaje, tras un circuito de spa o durante una velada que pasemos disfrutando viendo una buena película en el confortable sillón de tu sala de estar. A lo mejor las primeras opciones no las tenemos al alcance de la mano a diario, pero sí que podemos contar con el abrigo de nuestra casa para propiciar esos momentos que nos aporten una sensación de bienestar y comodidad tan necesaria.

Disfrutar de áreas de relax en casa es, no solo recomendable, sino que hoy en día es casi necesario contar con un espacio en el que sentirnos reconfortados, donde encontrar el equilibrio, en el que podamos descansar y relajarnos para recuperarnos del estrés diario y olvidarnos de todas las preocupaciones. Para conseguirlo, tan solo hay que tener en cuenta algunas cuestiones estéticas, de diseño y confort. Siendo un espacio tan personal, debemos poner especial atención a nuestros gustos, pues no todos nos sentimos igual de cómodos en todos los lugares ni nos relajan las mismas situaciones. Jugar con la luz, los colores, el tacto, los olores, las texturas, etc. nos van a servir siempre de herramientas para generar estas áreas de relax. Combinar todos estos elementos con sentido e imaginación nos ayudará a crear un espacio donde evadirnos y recargar energías. ¿Dónde vas a encontrar tu rincón más personal mejor que en tu hogar?