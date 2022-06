Cómo preparar un piso para alquiler – Las 7 claves

Si estás pensando en alquilar tu piso, lo más recomendable es realizar un análisis previo de sus potencialidades, una corrección de los puntos más negativos y unas fotos de calidad, realizadas con intención. Este tipo de cuestiones resultan hoy en día fundamentales para dinamizar el alquiler o venta de cualquier piso. Si realmente queremos alquilar la vivienda tenemos que intentar poner en valor los aspectos positivos que tenga y tratar de que resulte apetecible para cualquiera convertir ese espacio que ofrecemos en su propio hogar.

Visto así, no es de extrañar que se haya empezado a poner en práctica el llamado estilismo inmobiliario , derivado del Home Staging que lleva años funcionando en el mundo anglosajón, siempre un pasito por delante en cuestiones de marketing y ventas. Cuando ponemos en alquiler una vivienda, lo primero que mostramos es una imagen, imagen que debe ser sugerente para al futuro inquilino para motivarle a visitar el inmueble y, una vez allí, que le dé pie a imaginarse su vida en él. Por ello, este estilismo no debe ser visto como un gasto extra sino como una inversión, teniendo en cuenta también que un piso puesto en venta o en alquiler se va devaluando a medida que pasa el tiempo de exposición. Este estilismo debe consistir en cambios superficiales, claro está, y, por tanto, muy sencillos, aunque enormemente efectivos. No dudes en hacer este trabajo previo si estás pensando en alquilar tu vivienda, pues con ello conseguirás encontrar inquilinos más rápidamente y con un contrato más estable, lo que a la larga será una fuente de ingresos más continuada y te evitará estar preocupándote por la realización de nuevos contratos de alquiler cada ’dos por tres’. Te mostramos algunas ideas que puedes aplicar para preparar tu casa para ser alquilada.