6 consejos de llenar de color la cocina

Las tendencias nos dicen que no hay nada como el blanco y el negro para la cocina, pero ¿quién dice que no se puede poner una pizca de color en la cocina? El color es alegría y por eso en homify siempre estamos dispuestos a dejar que los tonos del arco iris inunden nuestros interiores. Puede ser una sutil nota de color en el menaje del hogar, o pequeño detalles brillantes en los complementos, pero también puedes rendirte sin condiciones al uso del color en un espacio en el que nos gusta pasar el tiempo. Por eso, si ya te has cansado del aséptico blanco o el gris te resulta muy aburrido, es el momento de lanzarte a poner color a tu cocina. Hacerlo es sencillo, solo hay qué saber con qué recursos contamos. Si quieres saber más, no te pierdas nuestros 6 consejos para llenar de color la cocina.