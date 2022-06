Con esta reforma, nunca más un piso oscuro

Cuando los propietarios adquirieron esta vivienda, se dieron cuenta de que algo no encajaba: ¿cómo podía este apartamento situado en la octava planta de un edificio frente al Aljarafe ser tan oscuro? En un piso tan alto, la luz debería ser un requisito, no un extra. El problema no era otro que su enrevesada configuración: la vivienda se encontraba excesivamente compartimentada por tabiques fijos que no dejaban que la luz penetrase más allá de las terrazas. Era necesaria una reforma integral, que fue encargada al estudio de arquitectura CM4, los cuales lograron llenar de luminosidad y funcionalidad este apartamento de grandes posibilidades. Recorremos paso a paso este nuevo hogar rebosante de estilo a través de las fotografías tomadas por Javier Orive.