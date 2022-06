¿Qué hacer ante un baño inundado?

Encontrar el baño inundado es algo que puede pasarle a cualquiera en cualquier momento y es que hay multitud de circunstancias que pueden provocar este tipo de contratiempos. Las condiciones climatológicas adversas suelen ser la principal causa de inundación aunque, por lo general, el funcionamiento incorrecto de alguna tubería también puede protagonizar estos episodios desagradables. No obstante, sea cual sea el motivo de la inundación, lo cierto es que lo primero que has de hacer en estos casos es apagar la electricidad de la casa y desconectar todos los aparatos electrónicos que tengas en la zona afectada. Si el motivo de la inundación del baño es la rotura o mal funcionamiento de las tuberías deberás hacer lo mismo con el agua.

Una vez que te hayas asegurado de que no corres ningún riesgo por contacto del agua con la electricidad, verifica que no hay cables mojados y, si es así y lo consideras necesario, vuelve a conectar la luz.