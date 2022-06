5 ventajas de tener una moderna isla de cocina en casa

La última ventaja no tiene que ver con la funcionalidad sino con la belleza. Reconócelo, las islas de cocina son preciosas. Por un lado, dan un carácter más moderno y actual a la cocina. Por otro, le dan mayor elegancia, más clase y sofisticación. Y es que las cocinas ya no son un espacio oscuro de trabajo donde no entran los invitados. Al contrario, hoy en día se han convertido en un lugar donde vivir y convivir.

