Lujo en madera para una casa en Londres

Para terminar, nos asomamos brevemente al interior de la casa. No hay sorpresas aquí: un exterior de diseño solo podía ocultar un interior lleno de estilo. Líneas modernas y minimalistas y espacios que se intercomunican los unos con los otros. Y es que aunque aquí no contemplemos un espacio totalmente diáfano, las particiones solo sirven para dirigir el espacio, no para separarlo y en él la luz fluye como lo hacen los diferentes ambientes que encontramos en esta planta baja dedicada a la zona de día.

