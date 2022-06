Un pequeño piso con mucho color

A falta de espacio, no hay mejor solución que la creatividad. Y si estas grandes ideas vienen acompañadas de una pizca de color mejor que mejor. No lo decimos nosotros, sino los grandes expertos de decoración e interiorismo. Ellos saben bien que, a la hora de decorar, los colores juegan una papel fundamental dando carácter al espacio. Los tonos más intensos dan fuerza y personalidad a las habitaciones, los más claros consigue crear armonía y tranquilidad. Pero unos y otros, si se combinan bien, consiguen crear espacio bonitos. No hablamos solo de estética, la belleza es imprescindible cuando queremos crear una casa acogedora. Por eso, hoy vamos a centrarnos en un pequeño apartamento abuhardillado que ha sabido utilizar el color para crear un interior agradable y acogedor. Descubrimos este pequeño piso con mucho color que nos presenta Teknia Studio.