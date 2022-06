5 ideas para poner en el cabecero de la cama

Parece obvio, pero no lo es tanto. A la hora de comprarnos una cama, muchos prefieren evitar los cabeceros y optar por un diseño más minimalista, dejando que sea la pared la que funcione de cabecero. Sin embargo, no se puede negar que un buen cabecero le da un aire más solemne al mueble más importante de la habitación y casi de toda la casa: la cama. No hay como un buen cabecero para darle el protagonismo que se merece. Por eso hemos elegido este diseño de Ámbar Muebles como primera propuesta. Un cabecero de piel negra lleno de elegancia.