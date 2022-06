De vivienda normal a fabulosa casa rural

Las dos habitaciones se han convertido en una, la cual no se separa de la sala central mediante una pared con su puerta, sino que lo hace mediante una partición que no llega al techo. El objetivo de esto era conseguir la máxima amplitud espacial y que la buhardilla no se segregara en pequeñas estancias.

Pero lo mejor de todo es que el dormitorio cuenta con un lucernario desde el que se pueden ver las estrellas.