Consejos para decorar un salón en gris

El color gris proporcionará una atmósfera de tranquilidad a tu salón además de crear un ambiente atemporal que no pasará de moda. Hay quien lo considera un color frío y hay quien lo incluye dentro de las tonalidades neutras, lo que está claro es que se adapta y casa a la perfección con multitud de estilos y de elementos decorativos. Una cómoda industrial, unas mesas auxiliares de diseño muy particular y hasta unas curiosas lámparas amarillas encajan perfectamente en este salón. Además, gracias a estas piezas, la decoración del salón se ve muy armoniosa y no excesivamente gris.