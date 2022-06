Una casa con transparencias

Con la forma del arquetipo de casa, como todos la dibujaríamos con los ojos cerrados, esta tradicional vivienda de madera necesitaba adaptarse a los tiempos modernos. Se encuentra en Costa Nova, Portugal, y ha sido reformada por el estudio de arquitectura GAAPE, cuyos proyectos se caracterizan por su originalidad. Este no es una excepción. Próxima a la playa, esta propiedad fue expuesta a un completo proyecto de modernización que no solo afectó al edificio, sino también a sus alrededores. No se encontraba en mal estado, pero el paso de los años y los avances en el diseño la habían dejado fuera de ser considerada una vivienda cómodamente habitable. Tras un meticuloso trabajo, Paula Tinoco y Eduardo Almeida consiguieron materializar el proyecto que os mostramos paso a paso a continuación.