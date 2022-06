Una casa fantástica con un interior inesperado

El lujo y la ostentación en Rusia no están reservados sólo para los palacios de los zares. También están presentes estos dos adjetivos en muchas viviendas particulares de este enorme país. Un país al que nos trasladamos hoy en este libro de ideas con la intención de mostrarte una casa lujosa, con materiales de primeras calidades, con piscina climatizada, con un jardín perfectamente cuidado… Vamos, lo que a todos nos gustaría tener, ¿no?

La decoración no es excesivamente recargada, aunque tiene distintos estilos según la zona en la que nos encontremos. Una casa diseñada por el arquitecto Ivaniushin con espacios enormes, con muchísimas habitaciones, con varios dormitorios y… ¡hasta una sala de cine o una piscina climatizada! Si quieres ver parte de ella y quedarte con la boca abierta con algunos de sus rincones , no tienes más que no parpadear mientras sigues leyendo.