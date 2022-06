¿Qué tipo de estanterías elijo para colocar en mi casa?

¿Te habías planteado hacer tú mismo la estantería? O lo que es mejor… ¿reutilizar algo que no usas y reconvertirlo? El DIY (Do It Yourself) está cada vez más de moda, y es una forma perfecta de ahorrar, de entretenimiento y de aprendizaje. Las cosas siempre tienen más usos de los que parece, como en este caso este caballete totalmente sucio , pintado en sus postes de madera. Y fíjate qué bien queda como estantería: original, divertida y funcional. ¿Qué más le puedes pedir? Da una vuelta a las cosas que tienes por casa o lánzate de lleno a la aventura del bricolaje.