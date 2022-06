7 hermosos pavimentos para la entrada

Decorar el vestíbulo de casa es aplicar al dedillo aquello de no hay segundas oportunidades para causar una primera impresión Porque es nuestra carta de presentación, la imagen que queremos proyectar al mundo y la que, en definitiva, nos define ante cualquier opinión ajena. Por eso, la decisión de colocar esto aquí, y aquello allá, no puede dejarse al azar o tomarse deprisa, sino más bien responder a criterios personales y estéticos.

Muebles, colores, pavimentos, accesorios, etc. Desde homify, sabemos que la lista de cosas pendientes se amplia conforme avanzamos en el proceso de decoración, pero esta vez, no empieces la casa por el tejado, sino por los suelos. Aplíquese la misma lógica al vestíbulo. Muchas veces, el recibidor de casa reivindica su personalidad a través de un pavimento que lo distinga del resto de las habitaciones, y no por ello estaríamos desmotando la armonía y dejando de lado ese estilo que habíamos conseguido, al contrario, le sumamos mucho carácter y clase.

En este libro de ideas queremos enseñarte algunas alternativas y combinaciones posibles de pavimentos, para que decorar el vestíbulo empiece siendo toda una experiencia espiritual, y no un quebradero de cabeza. ¿Empezamos?