Trucos para mantener caliente la casa durante el invierno

El invierno no sólo es sinónimo de frío, nieve y días nublados, también es la época que da la bienvenida a las celebraciones más familiares del año, sólo hace falta mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de que la Navidad y Nochevieja ya están a la vuelta de la esquina. Mostramos al mundo nuestra cara más amable, y nos sentimos pletóricos de poder compartirla con la familia y amigos. Pero no somos los únicos, la decoración de casa también luce sus mejores galas y nosotros aprovechamos la ocasión para incluir accesorios que nos ayuden a crear esa atmósfera festiva y de paso, aumenten la sensación cálida de las habitaciones. En este sentido, prueba a colocar un par de velas, decorativas o no, sobre los muebles y la mesa, claro. Apaga las luces, y déjate envolver por el espíritu más familiar.