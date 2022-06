¿Cómo decorar de manera efectiva una casa pequeña?

Delante de tanto espacio vacío, no lo podemos evitar y empezamos a proyectar la imagen de todos los muebles que, creemos, necesita tal espacio. Unas expectativas que en seguida chocan con la realidad de no andar muy sobrados en lo que a metros cuadrados se refiere. Aceptado el problema podemos empezar a diseñar, desde una perspectiva más realista, las cuatro paredes de esa habitación. Volvemos a la cuestión del mobiliario y, por fin, reconocemos que la solución más práctica pasa por elegir muebles donde quepa casi de todo, mientras ocupan el menor espacio posible. Toma buena nota de la inspiración que te traemos, un trabajo de los chicos de Int2architecture en el diseño de este dormitorio, donde no sólo se aprovecha ese espacio muerto que rodea la cama, sino que cada metro cuadrado esconde una nueva unidad de almacenamiento. Al y al cabo, se trata de buscar muebles funcionales.