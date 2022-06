5 revestimientos para el baño

Uno de los elementos claves en una reforma del cuarto de baño es el revestimiento. El carácter especial de esta habitación, donde hay más humedad que en el resto de la casa, hace que muchos desechemos materiales que pondríamos encantados en otras habitaciones, como el papel pintado o el simple enlucido. Sin embargo, no hay que tener miedo a los nuevos revestimientos, puesto que hoy en día se ha trabajado tanto la técnica que todo vale y la estética se ha puesto a los pies de la funcionalidad. De todas formas, si prefieres el clásico alicatado, no seremos nosotros quien te digamos que no. Las opciones son todas buenas, lo difícil es elegir. Esperamos ayudarte con estos 5 revestimientos para cuartos de baño, desde los más clásicos a los más modernos, que hemos seleccionado para ti.