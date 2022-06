Ideas acogedoras para una casa ¡muy cálida!

Lo primero que debemos tener en cuenta para hacer cálido y acogedor un espacio es el material y/o color elegido para las paredes. Las tonalidades oscuras como el gris o el negro tienden a hacer más fríos los espacios, aunque algunos tonos de gris bien utilizados pueden ser una buena opción. También el color blanco puede tener su lado malo si no sabemos tener cierta medida o si no tenemos suficiente luz natural. Tanto es así que incluso puede conseguir proporcionar una imagen algo fría si la decoración no aporta toques algo más coloridos.

Los colores son importantísimos y cada uno transmite una cosa distinta, por eso es tan necesario que conozcamos y elijamos en función de lo que queremos transmitir. Para el salón podemos elegir colores tierra o típicos cálidos como un melocotón o amarillo… Además, una opción maravillosa es elegir la madera como revestimiento para las paredes, como en esta imagen de este precioso dormitorio. Para la cocina podemos decantarnos por tonalidades más vivas como rojo, amarillo o verde.