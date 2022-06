El Mediterráneo en casa

Howa es un nombre extraño para una casa, sin embargo, a esta le queda como un guante. La podemos encontrar subida a lo alto de una montaña que se enfrenta al mar Mediterráneo en la Costa Brava, y precisamente su ubicación es la culpable de sus formas. Sus inmejorables vistas sobre una de las calas más hermosas de Begur tenían que ser captadas por la vivienda con la mejor perspectiva posible, así lo querían su propietario y su arquitecto, Velez Carrasco. Sin embargo, el reto no era sencillo: la orientación y terreno no eran los más propicios para desarrollar una vivienda tradicional. Howa no es nada de eso, es a la vez sencilla y complicada, pero ha conseguido serpentear cualquier improvisto y sacar lo mejor de ella misma. La recorremos paso a paso a continuación.