Claves para reformar tu cocina

¿Es hora de reformar la cocina y no sabes por dónde empezar? Que no cunda el pánico porque en homify hemos preparado esta breve guía para que sepas algunas de las claves a la hora de reformar la cocina. Para eso, hemos buscado dos reformas de cocina llevadas a cabo por los profesionales de Femcuines. Ellas son una muestra de que con buenos profesionales y buenas ideas, la reforma en la cocina no tiene por qué acabar siendo una verdadera pesadilla.

No obstante, antes de meternos a descubrir estas dos sorprendentes transformaciones, vamos a comentar de manera general las tres claves principales de una buena reforma en la cocina. Toma nota:

- Distribución óptima. Esta es la clave fundamental, puesto que de ella depende el aprovechamiento del espacio y de la luz.

- Mobiliario. Hablamos de estilo, pero también de cantidad y de distribución (otra vez). Piensa en el almacenamiento que realmente necesitas antes de comprar muebles a lo loco.

- Revestimientos y pavimento. Las característica de esta habitación -húmeda, con cambios de temperatura- influye en el pavimento y revestimiento, así que tenlo en cuenta antes de elegir. Tampoco te olvides del mantenimiento.

Y ahora, conocidas las claves principales, pasemos a ver cómo han cambiado estas dos cocinas.