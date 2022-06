5 ideas para dar color a tu salón

La elegancia no está reñida con el color, así que no te dejes engañar: no solo de blanco y negro vive la decoración. La paleta de colores que podemos utilizar a la hora de decorar el salón es muy amplia, así que atrévete a experimentar con otros colores más allá de las tonalidades crudas o del siempre clásico gris. Cada vez más decoradores lo tienen claro: el color ayuda a crear interiores más agradables, cálidos y hogareños. Los colores, bien utilizados, pueden además crear espacios sofisticados, modernos y luminosos. Rincones alegres que nos hagan disfrutar más de nuestro hogar.

Por eso, ya no tienes excusa. Es el momento de dejar que el color entre en tu vivienda. Para ello te hemos preparado un artículo con 5 coloridos salones que te animarán a alegrar un poco tu casa con una pizca de color.