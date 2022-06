Cocinas pequeñas: cómo ganarle la batalla al espacio

En una esquina con ventana, esta cocina no contaba con mucho espacio para desarrollarse. Su geometría, y el pilar de madera limitaban la superficie a una pequeña zona, aunque con mucha luz natural. Se optó entonces por no saturar el espacio con mucho mobiliario, y colocar una sencilla encimera blanca, a juego con la paleta de colores del resto de la vivienda. En su parte baja, los electrodomésticos se adaptan a la pequeña altura, e introducen una nota de color con su tono en gris. No hace falta tener mucho, tan solo lo necesario.