7 revestimientos diferentes para las paredes de la cocina

Hemos dejado para último lugar, el revestimiento de pared por excelencia de los locales húmedos de nuestras viviendas: los azulejos cerámicos de cocina. El alicatado es tradicionalmente la opción más empleada, pero no por eso no implica modernidad. En este caso, un azulejo verde pastel reviste las paredes hasta media altura. El tramo hasta el techo se pinta de color blanco para conseguir sensación de altura. Una cenefa blanca con textura decora este alicatado, rompiendo su uniformidad. Si nos decantamos por esta opción, no podemos olvidarnos de combinarla con madera.