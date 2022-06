Siete jardines de ensueño para siete fabulosas viviendas

Y es que, la palabra agua en un jardín no siempre ha de significar piscina. En este caso, se ha optado por el diseño de un pequeño estanque natural con juncos y nenúfares sobre el agua. El mobiliario, como no podría ser de otra manera, de madera para mezclarse con el etnorno. Y, a falta de sombra, ¿por qué no construir una pequeña pérgola para disfrutar de la brisa de la primavera?