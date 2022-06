6 mesas auxiliares con diseño original

Más allá del sofá, el salón está plagado de muebles que, si bien pasan más desapercibidos que este, son igual de importantes. Hoy nos centramos en una pequeña mesa que nos hace la vida más fácil: la mesa auxiliar. Tenerla a mano nunca está de más puesto que sin ella hay cosas que, simplemente, no sabemos donde poner: la taza caliente del té, el teléfono móvil cuando no estamos enganchados al what´s up, el libro que vamos a leer cuando nos despertemos de la siesta o el bol con palomitas mientras vemos una película.

Junto al sofá o enfrente de él, la mesa auxiliar se ha vuelto imprescindible. Pero a la hora de elegir, los diseños son tantos que si no tienes una idea clara es posible que te vuelvas loco. Nuestra recomendación es que te dejes llevar por tu instinto y que no tengas miedo a innovar. La mesa auxiliar puede ser el elemento ecléctico y original que necesita tu salón. Te mostramos 6 ejemplos llenos de creatividad.