Como diseñar un salón multifuncional

A la hora de diseñar cualquier salón no solo hay que valorar la estética del conjunto y de cada uno de sus muebles, hay que sopesar muy tranquilamente sus condiciones de confortabilidad. Tras la cama del dormitorio, el salón es la habitación donde más horas vamos a pasar relajándonos o disfrutando tranquilamente de nuestra familia y hobbies, por eso es básico comprobar la confortabilidad de la sala. Y al hablar de confort no solo hablamos de tumbarnos en el sofá, también es muy importante la circulación. Es decir, que podamos sentarnos sin que impidamos el paso de nadie y hacia ningún lado. O sea, respetar las zonas de paso de las puertas, de posibles salidas a una terraza, de subida o de bajada de escaleras, que los movimientos de las personas no supongan impedir la visión de la tele, o que el espacio de comedor, no afecte a quién esté en un sillón. En definitiva, ten muy en cuenta las necesidades espaciales y de movimiento.