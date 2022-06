Renueva la decoración sin gastar mucho – 6 consejos

En el top five de trucos para renovar la decoración de tu hogar sin gastar demasiado no podía faltar una cuestión fundamental: deshacerte de lo innecesario. Siguiendo las recomendaciones del estilo minimalista y, en definitiva, del sentido común, una de las acciones más económicas que puedes llevar a cabo para cambiar el aspecto de tu vivienda es dejar atrás todo aquello que, con el paso del tiempo y la dejadez has ido acumulando pero, analizándolo con detenimiento, no hace sino aumentar la sensación de 'síndrome de Diógenes'.

Liberar espacio no solo servirá para que recuperes metros en tu vivienda sino que, además, te pemitirá disfrutar de un nuevo escenario, un cambio de look relativamente sencillo o, como nos gusta llamarlo, una renovación barata de la decoración de tu hogar.