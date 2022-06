¿Una fogata en el jardín? 5 ideas con fuego para exteriores

Para los menos sofisticados, hay otra opción que no debemos dejar de tener en cuenta: las velas. Es cierto que su llama no es tan fascinante como la que se produce en una fogata, pero su calidez es la misma. Colocando velas en el jardín conseguirás un ambiente muy romántico y agradable. Para protegerlas y que no se apaguen al menor golpe de viento, en esta terraza diseñada por Adela Cabré se han colocado unas pantallas de vidrio oscuro. Un toque elegante y especial.

