Cómo mantener tu casa caliente – ¡7 consejos geniales!

Ahora que llega el invierno recordamos lo importante que es tener la casa a buena temperatura y mantener ese calor durante todo el día, para encontrar el mejor refugio en nuestro hogar durante los días más gélidos del año. Pero la calefacción no es infalible; para tener la temperatura adecuada en casa no basta sólo con encenderla y olvidarnos, debemos seguir unas determinadas pautas para conseguir que la energía consumida en producir ese ansiado calor se realice de manera eficiente y llegue a caldear el ambiente de manera que se mantenga la llamada temperatura de confort (en torno a 21º C) durante todo el día. En este proceso interviene, por supuesto, el sistema de calefacción instalado, el tipo de energía suministrada y el estado en que se encuentra la propia instalación. Pero también, cuestiones que no son directamente parte de la instalación de calefacción, pero que ayudan a su eficacia, tales como los materiales de los muros del edificio, si tienen o no aislamiento, el tipo de ventanas y los cristales que tienen colocados. Todos estos factores pueden ayudar a optimizar el consumo sin ceder en comodidad.

La decoración del hogar también ejerce un papel importante a la hora de lograr una temperatura adecuada en la vivienda: los materiales de revestimiento de suelos y paredes, los textiles utilizados en salas de estar y dormitorios, el uso de alfombras, etc. son factores con los que jugar para ello. Estas pequeñas cosas y nuestros hábitos personales resultan mucho más importantes de lo que imaginamos a la hora de tener una temperatura confortable y ahorrar dinero en calefacción durante el largo invierno que tenemos por delante.