8 objetos 'low cost' para crear interiores bonitos

Dice el Feng Shui que las plantas son sinónimo de vida, crecimiento y abundancia y, como no podía ser de otra manera, son otro de nuestros 'imprescindibles' para conseguir una decoración bonita en el hogar. La elección de los elementos vegetales que incorporar a tu particular diseño de interior dependerá, no solo de tus gustos sino que además has de tener en cuenta factores como la climatología o la luz de las estancias en las que los vayas a incorporar. No obstante, al margen de las especies elegidas, la originalidad de los maceteros y continentes sí correrá por tu cuenta. Este terrario geométrico con forma de cubo, por ejemplo, es un elemento decorativo muy original que podrás aprovechar no solo para albergar un pequeño cactus, como es el caso, sino también para darle un aire campestre con musgo y gravilla, o más marinero con conchas y arena del mar.