​7 tipos de baldosas para revestir tu casa

Quizás te pueda parecer que el uso de azulejos y baldosas tiene algo de trasnochado. No podrías estar más equivocado. La industria de los pavimentos de cerámica y de las baldosas para las paredes ha evolucionado enormemente en las últimas décadas, adaptándose a los gustos de nuestro tiempo tanto en sus formas y en colores como en unas posibilidades compositivas de lo más variado. E incluso se pueden encontrar modelos de baldosas cuya apariencia no recuerda su origen cerámico y pretenden simular otros materiales bien distintos. No obstante, la propia técnica de colocación de los azulejos, hace que todas esos novedosos patrones para colocar nuestras baldosas tengan un origen en la tradición, como vamos a ver a continuación.