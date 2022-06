7 trucos para elegir revestimientos de cocina

Ya hemos dicho varios motivos que hacen muy interesante la presencia de azulejos en las paredes y suelos de cualquier cocina. Pero aquí van tres últimas ideas.

Primero por estética. Si optas por una cocina de aires tradicionales, los azulejos son toda una garantía para esa ambientación. Mientras que si prefieres una cocina moderna, encontrarás diseños de azulejos muy contemporáneos, aunque quizás lo más apasionante sea plantear contrastes entre lo añejo y lo moderno.

Segundo por limpieza. Ya hemos dicho que las baldosas son muy fáciles de limpiar. Pero además hay en la actualidad azulejos que imitan las texturas del gres que incluso, aunque tardes en pasar la fregona, la propia estética de la baldosa disimula la suciedad.

Y el último consejo es para los apasionados de los azulejos. No te cortes, utiliza este tipo de revestimiento no solo en las paredes y suelos. Todo un mueble, isla o no, una cenefa, e incluso toda la encimera puedes hacerla con este material. Puede ser práctico y visualmente impactante.