6 sencillos pasos para pintar suelo de madera

Cuando ya has conseguido cambiar radicalmente la apariencia de tu viejo suelo de madera, o simplemente lo has limpiado en profundidad hasta que vuelve a tener sus tonos naturales gracias a los tintes específicos, ha llegado el momento de proteger todo el trabajo realizado y que luzca en tu salón o en la habitación donde has trabajado. Es decir, tienes que barnizarlo todo. En el mercado tienes barnices en mate, satinado o brillante, cualquiera te vale si a ti te gusta. Eso sí, al comprarlo tienes que fijarte en dos datos. Cuanta superficie se estima que se puede pintar con un recipiente, teniendo en cuenta que seguro que le darás dos manos. Y el segundo factor a fijarse es que sea un barniz para exteriores o específico para pisos, con ello ten garantizas una mayor resistencia a las continuas pisadas.