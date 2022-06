Siete consejos para ahorrar electricidad en el hogar

Si hay posibilidades económicas está claro que diseñar una vivienda para que su instalación eléctrica y los diferentes aparatos electrodomésticos puedan ser gobernados gracias a la domótica resulta una inversión muy interesante a largo plazo, tanto desde un punto de vista económico, como desde la cómoda realidad que puede suponer en el día a día. Desde luego pensar en una instalación domótica implica pensar en empresas especializados como los asturianos Indomotiq.

No obstante, no siempre es posible planteárselo por diversos motivos. Sin embargo, si que hay soluciones que no tienen un carácter integral pero si puede ser muy útiles. Por ejemplo, hay enchufes inteligentes programables para que activen determinados dispositivos solo cuando tenemos constatado que son necesarios. E incluso cada vez son más los electrodomésticos que se pueden activar mediante aplicaciones en los smartphone, algo sin duda extraordinariamente útil y también muy económico. Por ejemplo, para encender la caldera de casa, poco antes de llegar, sin que tenga que estar varias horas encendida debido a una programación fija, que evidentemente no sabe de los contratiempos que pueden surgirnos cada día.