El coqueto diseño de un pequeño apartamento en Madrid

Siempre se ha dicho que el tamaño no importa pero, ¿se cumple esta expresión cuando hablamos de los metros cuadrados de un apartamento? En principio, todos pensamos que cuanto más grande sea nuestra casa, mejor. Sin embargo, son muchos más los factores a tener en cuenta cuando hablamos de viviendas. No importa lo grande que sea nuestra superficie, si está mal distribuida no le sacaremos el máximo provecho posible. Lo mismo ocurre con el interiorismo, si el paisaje de nuestra casa es deprimente, nuestra casa no se convertirá en el hogar que todos deseamos encontrarnos cuando abrimos la puerta de entrada.

Hoy rompemos una lanza por los apartamentos pequeños, que gracias a grandes proyectos de decoración, consiguen sacar una sonrisa diaria a sus habitantes. En el centro de Madrid pasamos a conocer un piso con detalles muy coquetos.