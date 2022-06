Guía para acertar con el papel pintado en el dormitorio

El papel pintado se ha vuelto uno de los revestimientos más enrollados. Indudablemente, está de moda, no hay nada más moderno y actual que el papel pintado. Sin embargo, no quiere decir que éste no sea perfecto para ambientes más conservadores y clásicos. Si estás buscando un papel de pared que pegue con tu dormitorio de muebles tradicionales decídete por las rayas. Un estampado de franjas anchas en diferentes tonalidades del mismo color irá a la perfección. La gama de diseños y patrones es tan amplia que puede crear algún que otro quebradero de cabeza; por ello te recomendamos que analices primero tu estilo preferido y te ajustes a él a la hora de elegir.