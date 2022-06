8 maneras brillates de organizar tu sótano

Uno de los propósitos al comenzar un nuevo año es apuntamos a un gimnasio. Siempre empezamos con muy buenas intenciones; prometemos ir a menudo y no faltar a nuestra cita con el ejercicio físico bajo ningún concepto. Sin embargo, a medida que van pasando los días nuestras promesas se convierten en papel mojado. Pero la excusa de que no nos apetece salir de casa no podremos volver a utilizarla si montamos un gimnasio en nuestro sótano, más cómodo y a mano, imposible. Dependiendo de las dimensiones del mismo puedes completarlo con más o menos máquinas y convertirte en tu propio entrenador personal.