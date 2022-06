Una casa fantástica en un campo de golf

Aún no hemos abierto la puerta de esta villa y ya nos damos cuenta de lo especial que es. Se trata de una casa de vanguardia, con líneas modernas y en la que la luz tiene un gran protagonismo. Y lo tiene en dos sentidos: el primero al que nos referimos, es la elección de grandes ventanales para la vivienda, en muchos casos en sustitución completa de algunas paredes. Las cortinas no existen en gran parte de esta casa, a cambio se sustituyen por unos paneles de madera. Y en el segundo aspecto, la luz artificial también es protagonista gracias a los puntos de iluminación de la fachada en general y de la puerta en particular. Está rodeada por un precioso y cuidado jardín que veremos por su zona trasera en la siguiente imagen…