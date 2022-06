Ideas para añadir un aparcamiento a la vivienda

Cada vez crece más el parque automovilístico y no resulta nada raro ver familias con un vehículo por cada uno de sus miembros. Esta circunstancia genera nuevas necesidades de aparcamiento y a veces no se dispone del número de plazas en la vivienda y hay que dejar el coche en la calle con el riesgo que ello conlleva: robo, deterioro por fenómenos atmosféricos extremos, arañazos, colisiones, etc. En otros casos, sólo se utiliza un vehículo pero no se dispone tampoco de un lugar para estacionarlo y hay que dejarlo en la calle, a veces, demasiado retirado de nuestro portal. En definitiva, encontrar aparcamiento puede convertirse en toda una aventura incluso en nuestra propia casa. Para que esta aventura no se vuelva un quebradero de cabeza, en homify te proponemos diferentes opciones para aparcar el coche y que no tengas que dar demasiadas vueltas al asunto.