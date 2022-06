Una casa moderna ¡única en su especie!

Las habitaciones que se orientan hacia la fachada discreta no podían ser otras que las de la zona de noche. Sin embargo, a pesar de la búsqueda de intimidad en contrapartida con la explosión de luz de la zona de día, los dormitorios también cuentan con grandes ventanales. Eso sí, estos no se abren al paisaje, sino a un pequeño pero acogedor patio interior donde no falta de nada… ¡ni siquiera un pino!