Top 5 de la semana: Reformas Impresionante y Pisos Extremadamente Encantadores

Esta vivienda parecía una casa cualquiera entre medianeras, con un patio trasero donde estar a la fresca sin preocuparse nada. Lo que sin embargo no sabíamos era la maravillosa sorpresa que había tras la fachada principal. Esta casa, normal y corriente, escondía esta fabulosa piscina rodeada de una tarima de madera y además una caseta particular. Si aún no conoces este proyecto, no dudes en visitarlo.