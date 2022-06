Sencillas claves para un salón más acogedor y ATRACTIVO

La luz natural es el elemento que menos tenemos en nuestras manos, porque no siempre nuestra vivienda tiene la orientación que queríamos, o no siempre es exterior… La clave está en no dar la luz por perdida, porque siempre hay formas de hacer que un salón atraiga más luminosidad natural.

Si en tu mano está (ya que no siempre es posible), agranda las ventanas todo lo que puedas, haz puertas correderas que salgan a la terraza en sustitución de ventanas comunes… La cuestión es no perder ni un solo rayo de luz. Pero si esto no te es posible, apuesta por prescindir de cortinas o persianas: bien porque tu piso es interior o porque la orientación no es la que más te gustaría. En muchísimos países europeos en los que la luz natural es escasa, no cuentan con estos elementos. ¿Por qué no lo haces tu también?