Actualizando un piso de los años 70

Como decíamos antes, no siempre hace falta que la casa se caiga a trozos para llevar a cabo una reforma. A veces simplemente necesitamos modernizarla. Es lo que ocurre en este piso de Pedralbes. Estos armarios no están mal, pero su estilo está tan pasado de moda que incluso oscurece el espacio. Nada que no tenga arreglo…